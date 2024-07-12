Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 12 липня — які області освіжать дощі

Дівчата гуляють під прохолодним дощем. Фото: УНІАН / Володимир Гонтар

Погода в Україні в п'ятницю, 12 липня, буде надзвичайно спекотною. В кількох областях, а саме Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, подекуди Львівській можливі грозові дощі. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на переважній частині території країни. Температура повітря підскочить до +39 °C, на заході буде свіжіше — +34 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 12 липня

За прогнозом синоптиків, суха спекотна погода господарюватиме в більшості областей країни 12 липня. Можливі короткочасні грозові дощі на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Вітер переважно східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +20...+25 °C, вдень +35...+39 °C, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди +40...+41 °C;

на заході вночі +17...+22 °C, вдень +30...+34 °C, на високогір'ї Карпат вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C;

у Києві вночі +22...+24 °C, вдень +35 °C.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

В Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 11-14 липня в Україні. Загрози уникнуть Запорізька, Херсонська, Рівненська, Закарпатська, а 12 липня також і Донецька області.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають синоптики.

Попередження про пожежну небезпеку на 14 липня. Фото: Укргідрометцентр

Також за словами фахівців, у зв'язку з інтенсивними опадами можливе утворення 11-13 липня значного місцевого та схилового стоку на Львівщині та Прикарпатті. У гірських районах є небезпека сходження локальних невеликих селевих потоків. Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про підтоплення в Україні 11-14 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 12 липня

"Увага! +37...+42 °C очікується у південній частині України! У більшості областей також не змерзнемо, вдень +35...+40 °C. У західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня +31...+34 °C", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз температури повітря в Україні на 15:00 12 липня. Фото: meteopost.com

За її словами, вітер очікується помірний, східних напрямків, у Криму та Приазов'ї — штормові пориви до 15-20 м/с.

"Якісь істотні дощі в Україні 12-го липня — навряд, хіба на Волині подекуди бризне дощиком. Потужний антициклон стоїть вперто і блокує результативні візити атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості на територію Україну. Але все так не буде))" — запевняє синоптикиня.

У Києві Діденко прогнозує теж сильну спеку — повітря прогріється до +34...+36 °C.

Прогностична діаграма для Києва 12-21 липня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Наслідки пекельної спеки в Україні

Нагадаємо, що в Миколаєві у середу, 10 липня, спека побила історичний рекорд, перевищивши температуру повітря +40 °C. Було настілки гаряче, що в авто починали плавитися панелі приладів.

Також у Львівській області у зв'язку зі спекотною погодою обмежено рух для великовагового транспорту. Водіїв фур закликають перечекати спеку на спеціальних майданчиках.

Додамо, що літо 2024 року сколихнуло світ агресивно високими температурами, що ставить під загрозу життя людей по всьому світу. Метеорологи кажуть, що це літо може бути одним з найспекотніших за всю історію спостережень, але при цьому воно може стати й одним із найхолодніших у майбутньому.