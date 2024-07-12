Прогноз погоды в Украине на сегодня, 12 июля — какие области освежат дожди

Девушки гуляют под прохладным дождем. Фото: УНИАН / Владимир Гонтарь

Погода в Украине в пятницу, 12 июля, будет очень жаркой. В нескольких областях, а именно Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, местами Львовской возможны грозовые дожди. Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на большей части территории страны. Температура воздуха подскочит до +39 °C, на западе будет свежее — +34 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 12 июля

По прогнозу синоптиков, сухая жаркая погода будет хозяйничать в большинстве областей страны 12 июля. Возможны кратковременные грозовые дожди на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни. Ветер преимущественно восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +20...+25 °C, днем +35...+39 °C, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами +40...+41 °C;

на западе ночью +17...+22 °C, днем +30...+34 °C, на высокогорье Карпат ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C ;

в Киеве ночью +22...+24 °C, днем +35 °C.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

В Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 11-14 июля в Украине. Угрозы обойдут стороной Запорожскую, Херсонскую, Ровенскую, Закарпатскую, а 12 июля также и Донецкую области.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — предупреждают синоптики.

Предупреждение о пожарной опасности на 14 июля. Фото: Укргидрометцентр

Также, по словам специалистов, в связи с интенсивными осадками возможно образование 11-13 июля значительного местного и склонового стока на Львовщине и Прикарпатье. В горных районах есть опасность схождения локальных небольших селевых потоков. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение о подтоплении 11-14 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 12 июля

"Внимание! +37...+42 °C ожидается в южной части Украины! В большинстве областей также не замерзнем, днем +35...+40 °C. В западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины в течение дня +31 ...+34 °C", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз температуры воздуха в Украине на 15:00 12 июля. Фото: meteopost.com

По ее словам, ветер ожидается умеренным, восточного направления, в Крыму и Приазовье — штормовые порывы до 15-20 м/с.

"Какие-то существенные дожди в Украине 12 июля — вряд ли, разве на Волыни кое-где брызнет дождем. Мощный антициклон стоит упрямо и блокирует результативные визиты атлантической или любой другой влаги и свежести на территорию Украины. Но все так не будет))" — уверяет синоптик.

В Киеве Диденко прогнозирует тоже сильную жару — воздух прогреется до +34...+36 °C.

Прогностическая диаграмма для Киева 12-21 июля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Последствия адской жары в Украине

Напомним, что в Николаеве в среду, 10 июля, жара побила исторический рекорд, превысив температуру воздуха +40 °C. Было настолько горячо, что в авто начинали плавиться приборные панели.

Также во Львовской области в связи с жаркой погодой ограничено движение для тяжеловесного транспорта. Водителей фур призывают переждать жару на специальных площадках.

Добавим, что лето 2024 года всколыхнуло мир агрессивно высокими температурами, что ставит под угрозу жизнь людей по всему миру. Метеорологи говорят, что это лето может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений, но при этом может стать и одним из самых холодных в будущем.