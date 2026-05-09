Прогноз погоди на завтра 10 травня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Грози та зливи накриють частину України: де очікувати негоду
Погода в Україні завтра, 10 травня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують дощі та грози. Найтепліше буде на сході та південному сході — там температура повітря підвищиться до +26 °C.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 10 травня від Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що помірний, вдень в центральних, Київській, Сумській областях місцями очікується значний дощ, а подекуди грози.
На крайньому заході, вночі й на сході та південному сході опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а на півдні та сході — південний.
Температура повітря вночі +10...+15 °C, на крайньому заході +5...+10 °C. Вдень очікується +13...+18 °C, на сході та південному сході +21...+26 °C.
Крім того, синоптики попередили більшу частину областей про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко
Синоптик розповіла, що через Україну проходять атмосферні фронти, внаслідок чого практично повсюди можливі короткочасні дощі та грози, але на заході без опадів.
Температура повітря вдень буде +12...+18 °C, а в східній частині та на південному сході — до +26 °C.
У Києві завтра пройдуть дощі. Там температура повітря буде +12...+14 °C.
Як писали Новини.LIVE, синоптик Наталія Птуха розповіла, що до 10-11 травня фронт відійде на південний схід. Водночас із заходу може ще підійти нова хвиля вологого повітря.
Раніше в Укргідрометцентрі розповідали, що у травні очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Середня температура становитиме +12...+15 °С.