Прогноз погоды на завтра 10 мая от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Грозы и ливни накроют часть Украины: где ожидать непогоду
Погода в Украине завтра, 10 мая, ожидается облачной с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют дожди и грозы. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке — там температура воздуха повысится до +26 °C.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 10 мая от Укргидрометцентра
Синоптики рассказали, что умеренный, днем в центральных, Киевской, Сумской областях местами ожидается значительный дождь, а местами грозы.
На крайнем западе, ночью и на востоке и юго-востоке осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, а на юге и востоке — южный.
Температура воздуха ночью +10...+15 °C, на крайнем западе +5...+10 °C. Днем ожидается +13...+18 °C, на востоке и юго-востоке +21...+26 °C.
Кроме того, синоптики предупредили большую часть областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко
Синоптик рассказала, что через Украину проходят атмосферные фронты, в результате чего практически повсеместно возможны кратковременные дожди и грозы, но на западе без осадков.
Температура воздуха днем будет +12...+18 °C, а в восточной части и на юго-востоке — до +26 °C.
В Киеве завтра пройдут дожди. Там температура воздуха будет +12...+14 °C.
Как писали Новини.LIVE, синоптик Наталья Птуха рассказала, что к 10-11 мая фронт отойдет на юго-восток. В то же время с запада может еще подойти новая волна влажного воздуха.
Ранее в Укргидрометцентре рассказывали, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. Средняя температура составит +12...+15 °С.