Прогноз погоды на завтра 10 мая от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 10 мая, ожидается облачной с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют дожди и грозы. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке — там температура воздуха повысится до +26 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что умеренный, днем в центральных, Киевской, Сумской областях местами ожидается значительный дождь, а местами грозы.

На крайнем западе, ночью и на востоке и юго-востоке осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, а на юге и востоке — южный.

Температура воздуха ночью +10...+15 °C, на крайнем западе +5...+10 °C. Днем ожидается +13...+18 °C, на востоке и юго-востоке +21...+26 °C.

Кроме того, синоптики предупредили большую часть областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что через Украину проходят атмосферные фронты, в результате чего практически повсеместно возможны кратковременные дожди и грозы, но на западе без осадков.

Температура воздуха днем будет +12...+18 °C, а в восточной части и на юго-востоке — до +26 °C.

В Киеве завтра пройдут дожди. Там температура воздуха будет +12...+14 °C.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Наталья Птуха рассказала, что к 10-11 мая фронт отойдет на юго-восток. В то же время с запада может еще подойти новая волна влажного воздуха.

Ранее в Укргидрометцентре рассказывали, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. Средняя температура составит +12...+15 °С.