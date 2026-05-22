Погода в Україні на завтра 23 травня: прогноз від Укргідрометцентру та Діденко

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра 23 травня буде дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про дощі з грозою та градом на сході, півдні, а також на Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпровщині та Сумщині. Також на південному сході можливе підвищення температури до +30 °C.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Погода в Україні 23 травня

В Україні завтра очікується мінлива хмарність. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпровській та Сумській областях грозові дощі, подекуди град та шквали до 15-20 м/с. В Укргідрометцентрі попереджають про І рівень небезпечності — жовтий.

Мапа з попередженням про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території сухо, вітер буде північний, на сході південно-східний, швидкість якого не перевищуватиме 5-10 м/с. Температура повітря вночі прогнозується +12...+17 °C, на заході дещо тепліше — +8...+13 °C. Вдень повітря прогріється до +21...+26 °C, а на південному сході аж до +25...+30 °C.

Мапа з прогнозом погоди в Україні на 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Діденко на завтра

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує суху погоду на заході, півночі та частині центральних областей, де пошириться вплив антициклону. Водночас на решті території, за словами Діденко, "атмосферний фронт ще поналиває дощів, гримітиме гроза, можливі шквали і град!"

Мапа з прогнозом опадів в Україні 23 травня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Температура повітря упродовж дня очікується +23...+28 °C, а на південному сході буде справжня спека — +25...+30 °C.

У Києві буде суха погода. Температура повітря дещо спаде до +21...+23 °C упродовж вихідних.

Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Івана Семиліта в етері День.LIVE повідомляли, що найближчим часом в Україні будуть дощі, грози та шквали. Однак вже наприкінці тижня ситуація зміниться й погода буде більш стабільною.

Також Новини.LIVE, посилаючись на прогноз Діденко, розповідали, що на вихідних 23-24 травня погода буде "неоднорідною". Якщо в суботу очікуються дощі, то в неділю кількість опадів буде меншою.

Водночас згідно з прогнозом Meteoprog на тиждень 18-24 травня, наприкінці тижня на всю територію країни пошириться антициклон.