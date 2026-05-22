Погода в Украине на завтра 23 мая: прогноз от Укргидрометцентра и Диденко

Девушка под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра 23 мая будет дождливой и ветреной. Синоптики предупреждают о дождях с грозой и градом на востоке, юге, а также на Кировоградщине, Полтавщине, Днепровщине и Сумщине. Также на юго-востоке возможно повышение температуры до +30 °C.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 23 мая

В Украине завтра ожидается переменная облачность. Днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепровской и Сумской областях грозовые дожди, местами град и шквалы до 15-20 м/с. В Укргидрометцентре предупреждают о І уровне опасности — желтый.

Карта с предупреждением об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории сухо, ветер будет северный, на востоке юго-восточный, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется +12...+17 °C, на западе несколько теплее — +8...+13 °C. Днем воздух прогреется до +21...+26 °C, а на юго-востоке до +25...+30 °C.

Карта с прогнозом погоды в Украине на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Диденко на завтра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую погоду на западе, севере и части центральных областей, где распространится влияние антициклона. В то же время на остальной территории, по словам Диденко, "атмосферный фронт еще поналивает дождей, будет греметь гроза, возможны шквалы и град!"

Читайте также:

Карта с прогнозом осадков в Украине 23 мая. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Температура воздуха в течение дня ожидается +23...+28 °C, а на юго-востоке будет настоящая жара — +25...+30 °C.

В Киеве будет сухая погода. Температура воздуха несколько спадет до +21...+23 °C в течение выходных.

Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Ивана Семилита в эфире День.LIVE сообщали, что в ближайшее время в Украине будут дожди, грозы и шквалы. Однако уже в конце недели ситуация изменится и погода будет более стабильной.

Также Новини.LIVE, ссылаясь на прогноз Диденко, рассказывали, что на выходных 23-24 мая погода будет "неоднородной". Если в субботу ожидаются дожди, то в воскресенье количество осадков будет меньше.

В то же время согласно прогнозу Meteoprog на неделю 18-24 мая, в конце недели на всю территорию страны распространится антициклон.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась