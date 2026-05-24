Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Грозові зливи накриють частину України: прогноз погоди на завтра

Грозові зливи накриють частину України: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 23:54
Прогноз погоди в Україні на завтра 25 травня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко
Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 25 травня, очікується з мінливою хмарністю. У декількох областях будуть дощі та грози. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +11 °С, а місцями до +8 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що вночі на північному сході, вдень у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та у Карпатах очікується короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті території опадів не передбачається. 

Прогноз погоди в Україні на 25 травня
Погода в Україні 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, на Закарпатті та півдні до +29 °С. У Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Вночі температура повітря знизиться до +11...+17 °С, а вдень очікується +21...+25 °С. У південній частині буде +24...+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня
Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Meteopost

Вітер з півночі, північного заходу, помірний і часом рвучкий.

Синоптик Діденко повідомила, що завтра Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому невеликі дощі ймовірні вночі та зранку на заході та півночі. Вдень та ввечері дощі будуть у центральних областях, на сході та півдні. Вдень у західних та північних областях переважатиме суха сонячна погода.

У Києві вночі та зранку можливий невеликий дощ. Вітер буде північний та північно-західний, поривчастий. Температура повітря очікується +23...+24 °С

"Візьміть до уваги, що з четверга, з 28-го травня, в більшості областей України похолоднішає, вдень очікується +15...+18 °С, на півдні на кілька градусів вище", — додала Діденко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні наступного тижня очікується зі зниженням температури повітря. Крім того, синоптики прогнозують сильний вітер та дощі.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні не прогнозують аномальної спеки, яку очікують у країнах Західної Європи. Погодні умови визначатимуться надходженням прохолодного повітря зі Скандинавії. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації