Прогноз погоди в Україні на завтра 25 травня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко

Погода в Україні завтра, 25 травня, очікується з мінливою хмарністю. У декількох областях будуть дощі та грози. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +11 °С, а місцями до +8 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що вночі на північному сході, вдень у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та у Карпатах очікується короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті території опадів не передбачається.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, на Закарпатті та півдні до +29 °С. У Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Вночі температура повітря знизиться до +11...+17 °С, а вдень очікується +21...+25 °С. У південній частині буде +24...+28 °С.

Вітер з півночі, північного заходу, помірний і часом рвучкий.

Синоптик Діденко повідомила, що завтра Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому невеликі дощі ймовірні вночі та зранку на заході та півночі. Вдень та ввечері дощі будуть у центральних областях, на сході та півдні. Вдень у західних та північних областях переважатиме суха сонячна погода.

У Києві вночі та зранку можливий невеликий дощ. Вітер буде північний та північно-західний, поривчастий. Температура повітря очікується +23...+24 °С.

"Візьміть до уваги, що з четверга, з 28-го травня, в більшості областей України похолоднішає, вдень очікується +15...+18 °С, на півдні на кілька градусів вище", — додала Діденко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні наступного тижня очікується зі зниженням температури повітря. Крім того, синоптики прогнозують сильний вітер та дощі.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні не прогнозують аномальної спеки, яку очікують у країнах Західної Європи. Погодні умови визначатимуться надходженням прохолодного повітря зі Скандинавії.