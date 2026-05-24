Прогноз погоды в Украине на завтра 25 мая от Укргидрометцентра и синоптика Диденко

Погода в Украине завтра, 25 мая, ожидается с переменной облачностью. В нескольких областях будут дожди и грозы. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +11 °С, а местами до +8 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что ночью на северо-востоке, днем в восточных, местами южных, Днепропетровской области и в Карпатах ожидается кратковременный дождь, а местами гроза. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье и юге до +29 °С. В Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Ночью температура воздуха снизится до +11...+17 °С, а днем ожидается +21...+25 °С. В южной части будет +24...+28 °С.

Ветер с севера, северо-запада, умеренный и временами порывистый.

Синоптик Диденко сообщила, что завтра Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому небольшие дожди вероятны ночью и утром на западе и севере. Днем и вечером дожди будут в центральных областях, на востоке и юге. Днем в западных и северных областях будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер будет северный и северо-западный, порывистый. Температура воздуха ожидается +23...+24 °С.

"Примите во внимание, что с четверга, с 28-го мая, в большинстве областей Украины похолодает, днем ожидается +15...+18 °С, на юге на несколько градусов выше", — добавила Диденко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине на следующей неделе ожидается со снижением температуры воздуха. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.

А в Укргидрометцентре сообщили, что в Украине не прогнозируют аномальной жары, которую ожидают в странах Западной Европы. Погодные условия будут определяться поступлением прохладного воздуха из Скандинавии.