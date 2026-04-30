Прогноз погоди в Україні на завтра 1 травня від Укргідрометцентру

Холодна повітряна маса: початок травня здивує українців погодою
Погода в Україні завтра, 1 травня, очікується із заморозками вночі. Наразі над країною зберігається холодна повітряна маса. Крім того, місцями можливі незначні опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 1 травня
Погодні умови в Україні завтра визначатиме гребінь підвищеного атмосферного тиску, пов’язаний з антициклоном над Німеччиною. Водночас удень на Лівобережжі та в Криму місцями можливі невеликі дощі.
Завдяки нічним проясненням приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, внаслідок чого у більшості областей у повітря заморозки 0...-3 °C. На півдні заморозки будуть лише на поверхні ґрунту. Вдень очікується +8...+13 °C.
Попередження про небезпеку
Синоптики оголосили другий рівень небезпечності у більшості областях України через заморозки, а також перший рівень у південній частині через заморозки на поверхні ґрунту.
