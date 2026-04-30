Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Холодна повітряна маса: початок травня здивує українців погодою

Холодна повітряна маса: початок травня здивує українців погодою

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 19:45
Прогноз погоди в Україні на завтра 1 травня від Укргідрометцентру
Дівчина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 травня, очікується із заморозками вночі. Наразі над країною зберігається холодна повітряна маса. Крім того, місцями можливі незначні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 1 травня

Погодні умови в Україні завтра визначатиме гребінь підвищеного атмосферного тиску, пов’язаний з антициклоном над Німеччиною. Водночас удень на Лівобережжі та в Криму місцями можливі невеликі дощі.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Погода в Україні 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Завдяки нічним проясненням приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, внаслідок чого у більшості областей у повітря заморозки 0...-3 °C. На півдні заморозки будуть лише на поверхні ґрунту. Вдень очікується +8...+13 °C

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили другий рівень небезпечності у більшості областях України через заморозки, а також перший рівень у південній частині через заморозки на поверхні ґрунту.

Читайте також:
Заморозки в Україні 1 травня
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, потепління в Україні очікується вже цими вихідними. Крім того, початок нового тижня порадує літньою погодою.

А нещодавно в Україні вирувала справжня негода. Сильні пориви вітру завдали руйнувань у різних областях України. Внаслідок складних погодних умов загинули троє людей.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації