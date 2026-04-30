Прогноз погоди в Україні на завтра 1 травня від Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра, 1 травня, очікується із заморозками вночі. Наразі над країною зберігається холодна повітряна маса. Крім того, місцями можливі незначні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 1 травня

Погодні умови в Україні завтра визначатиме гребінь підвищеного атмосферного тиску, пов’язаний з антициклоном над Німеччиною. Водночас удень на Лівобережжі та в Криму місцями можливі невеликі дощі.

Завдяки нічним проясненням приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, внаслідок чого у більшості областей у повітря заморозки 0...-3 °C. На півдні заморозки будуть лише на поверхні ґрунту. Вдень очікується +8...+13 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили другий рівень небезпечності у більшості областях України через заморозки, а також перший рівень у південній частині через заморозки на поверхні ґрунту.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, потепління в Україні очікується вже цими вихідними. Крім того, початок нового тижня порадує літньою погодою.

А нещодавно в Україні вирувала справжня негода. Сильні пориви вітру завдали руйнувань у різних областях України. Внаслідок складних погодних умов загинули троє людей.