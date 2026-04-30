Прогноз погоды в Украине на завтра 1 мая от Укргидрометцентра

Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 1 мая, ожидается с заморозками ночью. Сейчас над страной сохраняется холодная воздушная масса. Кроме того, местами возможны незначительные осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 1 мая

Погодные условия в Украине завтра будет определять гребень повышенного атмосферного давления, связанный с антициклоном над Германией. В то же время днем на Левобережье и в Крыму местами возможны небольшие дожди.

Погода в Украине 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Благодаря ночным прояснениям приземный слой воздуха будет интенсивно охлаждаться, в результате чего в большинстве областей в воздухе заморозки 0...-3 °C. На юге заморозки будут только на поверхности почвы. Днем ожидается +8...+13 °C.

Предупреждение об опасности

Синоптики объявили второй уровень опасности в большинстве областей Украины из-за заморозков, а также первый уровень в южной части из-за заморозков на поверхности почвы.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, потепление в Украине ожидается уже в эти выходные. Кроме того, начало новой недели порадует летней погодой.

А недавно в Украине бушевала настоящая непогода. Сильные порывы ветра нанесли разрушения в разных областях Украины. В результате сложных погодных условий погибли три человека.