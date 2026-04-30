Прогноз погоды в Украине на завтра 1 мая от Укргидрометцентра

Холодная воздушная масса: начало мая удивит украинцев погодой
Погода в Украине завтра, 1 мая, ожидается с заморозками ночью. Сейчас над страной сохраняется холодная воздушная масса. Кроме того, местами возможны незначительные осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 1 мая
Погодные условия в Украине завтра будет определять гребень повышенного атмосферного давления, связанный с антициклоном над Германией. В то же время днем на Левобережье и в Крыму местами возможны небольшие дожди.
Благодаря ночным прояснениям приземный слой воздуха будет интенсивно охлаждаться, в результате чего в большинстве областей в воздухе заморозки 0...-3 °C. На юге заморозки будут только на поверхности почвы. Днем ожидается +8...+13 °C.
Предупреждение об опасности
Синоптики объявили второй уровень опасности в большинстве областей Украины из-за заморозков, а также первый уровень в южной части из-за заморозков на поверхности почвы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, потепление в Украине ожидается уже в эти выходные. Кроме того, начало новой недели порадует летней погодой.
А недавно в Украине бушевала настоящая непогода. Сильные порывы ветра нанесли разрушения в разных областях Украины. В результате сложных погодных условий погибли три человека.