Синоптик Диденко порадовала прогнозом на первый день мая

Девушка в теплую погоду идет по городу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 1 мая, в Украине будет преимущественно сухая погода. Ожидается потепление. Первый день последнего месяца весны станет переходным от холода к долгожданному теплу.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая

Как отмечает синоптик Диденко, 1 мая ночью еще будет достаточно холодно. Ожидается +1...+4 °C. Днем температура воздуха составит +8...+11 °C. На юге и на северо-западе ожидается +10...+13 °C.

Местами возможны дожди на севере, в центре и на востоке Украины. В западных областях и на юге существенных осадков не прогнозируют. В столице Украины днем 1 мая возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем будет около +10 °C.

Ощутимо потеплеет уже в эти выходные. Как отмечает синоптик, 2-3 мая в Украину придет теплая температура, а начало следующей недели готовит по-настоящему летнюю и солнечную погоду.

Как сообщали Новини.LIVE, в мае на Земле не ожидается сложной геомагнитной ситуации. Возможны лишь слабые магнитные бури, которые не окажут значительного влияния на самочувствие метеозависимых людей.

Также мы писали о том, что синоптик Иван Семилит дал прогноз погоды на первые дни мая. По его словам, ожидается резкое потепление. Температура воздуха в Украине значительно повысится.