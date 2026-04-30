Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Синоптик Диденко порадовала прогнозом на первый день мая

Синоптик Диденко порадовала прогнозом на первый день мая

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 14:36
Девушка в теплую погоду идет по городу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 1 мая, в Украине будет преимущественно сухая погода. Ожидается потепление. Первый день последнего месяца весны станет переходным от холода к долгожданному теплу.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая

Как отмечает синоптик Диденко, 1 мая ночью еще будет достаточно холодно. Ожидается +1...+4 °C. Днем температура воздуха составит +8...+11 °C. На юге и на северо-западе ожидается +10...+13 °C.

Наталка Діденко дала прогноз погоди на 1 травня
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Местами возможны дожди на севере, в центре и на востоке Украины. В западных областях и на юге существенных осадков не прогнозируют. В столице Украины днем 1 мая возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем будет около +10 °C.

Ощутимо потеплеет уже в эти выходные. Как отмечает синоптик, 2-3 мая в Украину придет теплая температура, а начало следующей недели готовит по-настоящему летнюю и солнечную погоду.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в мае на Земле не ожидается сложной геомагнитной ситуации. Возможны лишь слабые магнитные бури, которые не окажут значительного влияния на самочувствие метеозависимых людей.

Также мы писали о том, что синоптик Иван Семилит дал прогноз погоды на первые дни мая. По его словам, ожидается резкое потепление. Температура воздуха в Украине значительно повысится.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации