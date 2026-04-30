Синоптик Діденко порадувала прогнозом на перший день травня

Синоптик Діденко порадувала прогнозом на перший день травня

Дата публікації: 30 квітня 2026 14:36
Дівчина в теплу погоду йде містом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 1 травня, в Україні буде переважно суха погода. Очікується потепління. Перший день останнього місяця весни стане перехідним від холоду до довгоочікуваного тепла.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня

Як зазначає синоптик Діденко, 1 травня вночі ще буде досить холодно. Очікується +1...+4 °C. Вдень температура повітря становитиме +8...+11 °C. На півдні та на північному заході очікується +10...+13 °C.

Наталка Діденко дала прогноз погоди на 1 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Місцями можливі дощі на півночі, у центрі та на сході України. У західних областях та на півдні істотних опадів не прогнозують. У столиці України вдень 1 травня можливий невеликий дощ. Температура повітря у Києві вдень буде близько +10 °C.

Відчутно потеплішає вже цими вихідними. Як зазначає синоптик, 2-3 травня в Україну прийде тепла температура, а початок наступного тижня готує по-справжньому літню та сонячну погоду.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у травні на Землі не очікується складної геомагнітної ситуації. Можливі лише слабкі магнітні бурі, які не матимуть значного впливу на самопочуття метеозалежних людей.

Також ми писали про те, що синоптик Іван Семиліт дав прогноз погоди на перші дні травня. За його словами, очікується різке потепління. Температура повітря в Україні значно підвищиться.

