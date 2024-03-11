Погода в Україні в понеділок, 11 березня — в яких областях буде холодно

Ховати теплі речі рано — синоптики попередили про погіршення погоди
Погода в Україні у понеділок, 11 березня, буде прохолодною. В деяких областях варто очікувати опадів. Окрім того, синоптики попереджають про холодні ночі — температура повітря може впасти до -1 °С. Вдень температура теж не буде відрізнятися теплом, адже повітря прогріється до +10 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 11 березня
Сьогодні очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях варто очікувати дощ. На решті території обійдеться без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- у південно-західній частині вночі 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С, на Закарпатті до +14 °С;
- на решті території вночі -1...-6 °С, на північному сході до -9 °С морозу, вдень +3...+8 °С.
Погода на Київщині 11 березня
На Київщині сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °С, вдень +3...+8 °С;
- у Києві вночі -2...-4 °С морозу, вдень +4...+6 °С.
Прогноз погоди від Наталі Діденко 11 березня
"Понеділок, синоптичний, в Україні перебуватиме значною мірою під впливом антициклону на ім'я Klemens, тому опадів завтра в більшості областей не буде", — зазначила народний синоптик.
В Україні у нічні години температура повітря складатиме -1...-7 °С, на заході +1...+5 °С.
Протягом дня понеділка очікується на півночі та сході +1...+4 °С, у центральних областя+5...+8 °С, на Полтавщині +2...+4 °С.
У Києві температура повітря вночі складатиме -1...-4 °С, вдень близько +5 °С.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні наступного тижня. За її словами, очікуються дощі з мокрим снігом.
Також ми писали, що березень не буде теплим. Синоптики радять не ховати теплий одяг на перший місяць весни.
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