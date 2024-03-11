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Прятать теплые вещи рано — синоптики предупредили об ухудшении погоды

11 марта 2024 05:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 11 марта - в каких областях будет холодно
Человек в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет прохладной. В некоторых областях следует ожидать осадков. Кроме того, синоптики предупреждают о холодных ночах – температура воздуха может упасть до -1 °С. Днем температура тоже не будет отличаться теплом, воздух прогреется до +10 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 марта

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами в Одесской и Винницкой областях следует ожидать дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в юго-западной части ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С, в Закарпатье до +14°С;
  • на остальной территории ночью -1...-6 °С, на северо-востоке до -9 °С мороза, днем +3...+8 °С.
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Погода в Украине 11 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 11 марта

В Киевской области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °С, днем +3...+8 °С;
  • в Киеве ночью -2...-4 °С мороза, днем +4...+6 °С.
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Погода в Киевской области 11 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натали Диденко 11 марта

"Понедельник, синоптический, в Украине будет в значительной степени под влиянием антициклона по имени Klemens, поэтому осадков завтра в большинстве областей не будет", — отметила народный синоптик.

В Украине в ночные часы температура воздуха будет составлять -1...-7°С, на западе +1...+5 °С.

В течение дня понедельника ожидается на севере и востоке +1...+4 °С, в центральных областях+5...+8 °С, в Полтавской области +2...+4 °С.

В Киеве температура воздуха ночью составит -1...-4 °С, днем около +5 °С.

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Прогноз от Натальи Диденко 11 марта. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на следующей неделе. По ее словам, ожидается дождь с мокрым снегом.

Также мы писали, что март не будет теплым. Синоптики советуют не прятать теплую одежду на первый месяц весны.

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Киев
Укргидрометцентр
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