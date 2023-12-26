Погода в Києві на завтра, 27 грудня - очікується сильний буревій

Сильні пориви вітру. Фото: УНІАН

У столиці України прогнозується значне погіршення погодних умов, які потребують особливої уваги. Очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Погода в Києві на 27 грудня

Очікується перший рівень погодної небезпеки. Очікується мінлива хмарність, часом можливі опади у вигляді легкого дощу та мокрого снігу.

Прогнозується західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря у Києві коливатиметься в межах +4…+6 °С.

Як уберегтися від сильного вітру — поради

Зважаючи на прогнозований сильний вітер, рекомендується дотримуватися наступних запобіжних заходів:

Уникайте прогулянок поблизу великих дерев та будівельних об'єктів;

Намагайтеся триматися якомога далі від рекламних щитів та електричних проводів, оскільки сильний вітер може призвести до їх ушкодження;

Не паркуйте транспортні засоби під деревами, білбордами чи стовпами електромереж;

Ретельно закривайте вікна та двері в будинках, а також горища;

Переконайтеся, що на балконах та лоджіях немає незакріплених предметів, які можуть впасти на вулицю.

Погода в Києві на 27 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україну середа, 27 грудня, принесе холодну погоду. Очікується температура повітря близько +6°С, але сильні пориви вітру.

А ось погода в Україні 26 грудня буде хмарно з проясненнями . У більшості областей очікується помірний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.