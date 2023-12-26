Погода в Києві на завтра, 27 грудня - очікується сильний буревій

Киян попередили про значне погіршення погоди — як уберегтися
У столиці України прогнозується значне погіршення погодних умов, які потребують особливої уваги. Очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Погода в Києві на 27 грудня
Очікується перший рівень погодної небезпеки. Очікується мінлива хмарність, часом можливі опади у вигляді легкого дощу та мокрого снігу.
Прогнозується західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря у Києві коливатиметься в межах +4…+6 °С.
Як уберегтися від сильного вітру — поради
Зважаючи на прогнозований сильний вітер, рекомендується дотримуватися наступних запобіжних заходів:
- Уникайте прогулянок поблизу великих дерев та будівельних об'єктів;
- Намагайтеся триматися якомога далі від рекламних щитів та електричних проводів, оскільки сильний вітер може призвести до їх ушкодження;
- Не паркуйте транспортні засоби під деревами, білбордами чи стовпами електромереж;
- Ретельно закривайте вікна та двері в будинках, а також горища;
- Переконайтеся, що на балконах та лоджіях немає незакріплених предметів, які можуть впасти на вулицю.
Нагадаємо, що в Україну середа, 27 грудня, принесе холодну погоду. Очікується температура повітря близько +6°С, але сильні пориви вітру.
А ось погода в Україні 26 грудня буде хмарно з проясненнями . У більшості областей очікується помірний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
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