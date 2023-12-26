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Киевлян предупредили о значительном ухудшении погоды — как уберечься

26 декабря 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погода в Киеве на завтра, 27 декабря - ожидается сильный ураган
Сильные порывы ветра. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В столице Украины прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, требующее особого внимания. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров за секунду.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Ожидается первый уровень погодной опасности. Небо будет переменной облачности, временами возможны осадки в виде легкого дождя и мокрого снега. 

Прогнозируется западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. 

Температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +4…+6 °С.

Как уберечься от сильного ветра — советы

Ввиду прогнозируемого сильного ветра, рекомендуется придерживаться следующих мер предосторожности:

  • Избегайте прогулок вблизи больших деревьев и строительных объектов;
  • Старайтесь держаться подальше от рекламных щитов и электрических проводов, так как сильный ветер может привести к их повреждению;
  • Не паркуйте транспортные средства под деревьями, билбордами или столбами электросетей;
  • Тщательно закрывайте окна и двери в домах, а также чердаки;
  • Убедитесь, что на балконах и лоджиях нет незакрепленных предметов, которые могут упасть на улицу.
Погода в Киеве
Погода в Киеве на 27 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что в Украину среда, 27 декабря принесет холодную погоду. Ожидается температура воздуха около +6°С, но при этом будут сильные порывы ветра.

А вот погода в Украине 26 декабря будет облачная с прояснениями. В большинстве областей ожидается умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

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