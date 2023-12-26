Погода в Киеве на завтра, 27 декабря - ожидается сильный ураган

Киевлян предупредили о значительном ухудшении погоды — как уберечься
В столице Украины прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, требующее особого внимания. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров за секунду.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Погода в Киеве на 27 декабря
Ожидается первый уровень погодной опасности. Небо будет переменной облачности, временами возможны осадки в виде легкого дождя и мокрого снега.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +4…+6 °С.
Как уберечься от сильного ветра — советы
Ввиду прогнозируемого сильного ветра, рекомендуется придерживаться следующих мер предосторожности:
- Избегайте прогулок вблизи больших деревьев и строительных объектов;
- Старайтесь держаться подальше от рекламных щитов и электрических проводов, так как сильный ветер может привести к их повреждению;
- Не паркуйте транспортные средства под деревьями, билбордами или столбами электросетей;
- Тщательно закрывайте окна и двери в домах, а также чердаки;
- Убедитесь, что на балконах и лоджиях нет незакрепленных предметов, которые могут упасть на улицу.
Напомним, что в Украину среда, 27 декабря принесет холодную погоду. Ожидается температура воздуха около +6°С, но при этом будут сильные порывы ветра.
А вот погода в Украине 26 декабря будет облачная с прояснениями. В большинстве областей ожидается умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
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