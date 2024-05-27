Погода в Україні в понеділок, 27 травня — прогноз від синоптиків

Дівчинка під дощем. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Погода в Україні в понеділок, 27 травня, буде мінливо хмарною. У південній частині, а вдень і в більшості центральних областей і в Карпатському регіоні, місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Про це 26 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 травня

Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Північно-східний із переходом на південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +10...+15 °С, удень +22...+27 °С, у південній частині країни від +18 °С до +23 °С. На високогір'ї Карпат уночі +5...+10 °С, а вдень від +14 °С до +19 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +12...+14 °С, а вдень близько +25 °С. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний із переходом на південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Продовжуватиметься зниження рівнів води на Верхньому Дніпрі та Десні (в межах країни) з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

По всій території України, крім Криму та Закарпатської області, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині, у понеділок, 27 травня, найнижча температура повітря, від +19 °С до +23 °С передбачається на півдні та південному сході України. На решті території буде тепло, навіть очікується помірна спека. Повітря прогріється до +23...+28 °С.

Локальні, подекуди із грозами, дощі можливі на заході та півночі України. У центрі, на півноч та сході без істотних опадів.

У Києві понеділок буде теплим, денна температура сягне до +26 °С. Сильні опади будуть навряд чи.

Нагадаємо, Наталка Діденко прогнозувала, що в понеділок, 27 травня, в деяких областях України буде спека до +28 °С.

Також ми повідомляли, що цей тиждень, за прогнозами синоптиків, буде теплим, однак не обійдеться без короткочасних дощів і гроз.