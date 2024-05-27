Погода в Украине в понедельник, 27 мая — прогноз от синоптиков

Маленькая девочка под дождем. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 27 мая, будет переменно облачной. В южной части, а днем и в большинстве центральных областей и в Карпатском регионе, местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 26 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С, в южной части страны от +18 °С до +23 °С. На высокогорье Карпат ночью +5...+10 °С, а днем от +14 °С до +19 °С.

В Киевской области температура ночью будет +10...+15 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +12...+14 °С, а днем около +25 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Продолжается снижение уровней воды на Верхнем Днепре и Десне (в пределах страны) с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

По всей территории Украины кроме Крыма и Закарпатской области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, в понедельник, 27 мая, самая низкая температура воздуха от +19 °С до +23 °С прогнозируется на юге и юго-востоке Украины. На остальной территории будет тепло, даже ожидается умеренная жара. Воздух прогреется до +23...+28 °С.

Локальные, иногда с грозами, дожди возможны на западе и юге Украины. В центре, на севере и востоке без существенных осадков.

В Киеве понедельник будет теплым, дневная температура достигнет +26 °С. Обильные осадки будут вряд ли.

Напомним, Наталья Диденко прогнозировала, что в понедельник, 27 мая, в некоторых областях Украины будет жара до +28 °С.

Также мы сообщали, что эта неделя, по прогнозам синоптиков, будет теплой, однако не обойдется без кратковременных дождей и гроз.