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В Україні очікується спека до +28 — народний синоптик Діденко попередила у прогнозі на завтра

26 травня 2024 12:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Тепло і без опадів - погода в Україні 27 травня
Люди гуляють містом. Фото: "ТиКиїв"
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Температура на території України у понеділок, 27 травня, очікується теплою. Найнижча температура передбачається на півдні — до +23 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у неділю, 26 травня.

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Діденко попередила, що 27 травня на території України буде тепло, навіть до помірної спеки. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Найнижче температура передбачається у південній частині та на південному сході країни,  +19...+23 °C.

Народний синоптик попереджає також про можливі локальні дощі, подекуди із грозами на заході та півдні України. На інших територіях опадів не буде.

Погода у Києві

У Києві понеділок очікується теплим, вдень температура повітря сягатиме до +26 °C.  Серйозні опади не передбачаються. 

погода на 27 травня
Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

 

Погода в Україні в неділю, 26 травня, буде мінливо хмарною.У деяких регіонах очікуються грози.

Нагадаємо, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.

погода
літо
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Наталка Діденко
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