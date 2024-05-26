Тепло и без осадков - погода в Украине 27 мая

Люди гуляют по городу. Фото: "ТыКиев"

Температура на территории Украины в понедельник 27 мая ожидается теплой. Самая низкая температура предполагается на юге до +23°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в воскресенье, 26 мая.

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Диденко предупредила, что 27 мая на территории Украины будет тепло, даже до умеренной жары. Температура воздуха будет достигать +23...+28 °C. Самая низкая температура предполагается в южной части и на юго-востоке страны, +19...+23 °C.

Народный синоптик предупреждает также о возможных локальных дождях, иногда с грозами на западе и юге Украины. На других территориях осадков не будет.

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В Киеве понедельник ожидается теплым, днем температура воздуха будет до +26 градусов. Серьезные осадки не предполагаются.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет переменной. В некоторых регионах ожидаются грозы.

Напомним, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19…+23 °С.