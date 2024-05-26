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У деяких регіонах очікуються грози — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

26 травня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в неділю, 26 травня — прогноз від синоптиків
Діти з парасольками. Фото ілюстративне: deposiphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в неділю, 26 травня, буде мінливо хмарною. Уночі на крайньому заході, а вдень у південно-східній частині країни, Миколаївській і Кіровоградській областях, місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Про це 25 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер переважно північно-східний, 7–12 м/с, однак у південно-східній частині країни його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі +9...+14 °С, удень +22...+27 °С, а на південному сході країни від +18 °С до +23 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +9...+14 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +12...+14 °С, а вдень близько +25 °С. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У деяких регіонах очікуються грози — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 2
Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Продовжуватиметься зниження рівнів води на Верхньому Дніпрі та Десні (в межах країни) з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

У деяких регіонах очікуються грози — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 3
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

По всій території України, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині, у неділю, 26 травня, в більшості областей України буде сухо та сонячно, але на півдні країни та в Дніпропетровській області може накрапувати дощ, а у Криму можливі навіть зливи.

Буде тепло, +23...+27 °С. Більш свіже повітря зайде лише в Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області, Приазов'я та Крим. Там подекуди очікується +19...+22 °С.

У Києві неділя буде сонячно, без дощу, +22...+25 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко попереджала, що в неділю в деяких областях України будуть дощі та знизиться температура.

Раніше синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.

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Укргідрометцентр
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