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В некоторых регионах ожидаются грозы — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

26 мая 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в воскресенье, 26 мая — прогноз от синоптиков
Дети с зонтиками. Фото иллюстративное: deposiphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет переменно облачной. Ночью на крайнем западе, а днем в юго-восточной части страны, Николаевской и Кировоградской областях, местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 25 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с, однако в юго-восточной части страны его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью +9...+14 °С, днем +22...+27 °С, а на юго-востоке страны от +18 °С до +23 °С.

В Киевской области температура ночью будет +9...+14 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +12...+14 °С, а днем около +25 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В некоторых регионах ожидаются грозы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Продолжается снижение уровней воды на Верхнем Днепре и Десне (в пределах страны) с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

В некоторых регионах ожидаются грозы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

По всей территории Украины, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, в воскресенье, 26 мая, в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, но на юге страны и Днепропетровской области может накрапывать дождь, а в Крыму возможны даже ливни.

Будет тепло, +23...+27 °С. Более свежий воздух зайдет только в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области, Приазовье и Крым. Там местами ожидается +19...+22 °С.

В Киеве воскресенье будет солнечно, без дождя, +22...+25 °С.

Напомним, Наталья Диденко предупреждала, что в воскресенье в некоторых областях Украины будут дожди и снизится температура.

Ранее синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19…+23 °С.

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Укргидрометцентр
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