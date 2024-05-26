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Літо ще не настало — в Укргідрометцентрі попередили про грози на початку тижня

26 травня 2024 20:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Літо ще не настало — в Укргідрометцентрі попередили про грози на початку тижня
Дівчина з парасолькою. Фото ілюстративне: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у понеділок, 27 травня, очікується тепла погода. Температура повітря сягатиме +27 °С. При цьому мешканцям деяких областей варто бути готовими до дощів і навіть гроз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 27 травня

У понеділок на українців очікує мінлива хмарність. У південній частині нашої країни, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі та грози. В решті областей обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10...+15 °С;
  • вдень +22...+27 °С, у південній частині +18...+23 °С;
  • на високогір'ї Карпат вночі +5...+10 °С, вдень +14...+19 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 27 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 27 травня

У столиці та області обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10...+15 °С, вдень +22...+27 °С;

  • у Києві вночі +12...+14 °С, вдень близько +25 °С.

Київська область
Погода в Київській області 27 травня. Фото: Укргідрометцентр

Також ми розповідали, що температура на території України у понеділок, 27 травня, очікується теплою. Найнижча температура передбачається на півдні — до +23 °C.

Нагадаємо, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.

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