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Лето еще не наступило — в Укргидрометцентре предупредили о грозах в начале недели

26 мая 2024 20:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Лето еще не наступило — в Укргидрометцентре предупредили о грозах в начале недели
Девушка с зонтиком. Фото иллюстративное: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в понедельник, 27 мая, ожидается теплая погода. Температура воздуха будет достигать +27 °С. При этом жителям некоторых областей следует быть готовыми к дождям и даже грозам.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 27 мая

В понедельник украинцев ожидает переменная облачность. В южной части нашей страны, днем и большинстве центральных областей и в Карпатском регионе местами кратковременные дожди и грозы. В остальных областях обойдется без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10...+15 °С;
  • днем +22...+27 °С, в южной части +18...+23 °С;
  • на высокогорье Карпат ночью +5...+10°С, днем +14...+19 °С.
погода в Украине
Погода в Украине 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 мая

В столице и области обойдется без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С;

  • в Киеве ночью +12...+14 °С, днем около +25 °С.

Киевская область
Погода в Киевской области 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Также мы говорили, что температура на территории Украины в понедельник, 27 мая, ожидается теплой. Самая низкая температура предполагается на юге — до +23 °C.

Напомним, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19…+23 °С.

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