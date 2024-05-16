Погода в Україні 17 травня —прогноз від Діденко

Літня погода — народний синоптик Діденко назвала області, куди завтра прийде потепління
В Україну йде потепління. Погода завтра, 17 травня, буде здебільшого сонячною і теплою.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в четвер, 16 травня.
Прогноз погоди в Україні на 17 травня
За її прогнозами, завтра, 17 травня, максимальна температура повітря становитиме +17...+22 °С.
Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами.
Дощі найбільш ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
Погода в Києві 17 травня
У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно.
Вночі у столиці очікується +7...+9 °С, а вдень потеплішає до +18...+20 °С.
Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ у разі повітряної тривоги.
Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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