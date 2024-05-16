Погода в Україні 17 травня —прогноз від Діденко

Люди на вулицях. Фото: Telegraf

В Україну йде потепління. Погода завтра, 17 травня, буде здебільшого сонячною і теплою.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в четвер, 16 травня.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 17 травня

За її прогнозами, завтра, 17 травня, максимальна температура повітря становитиме +17...+22 °С.

Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами.

Дощі найбільш ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода в Києві 17 травня

У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно.

Вночі у столиці очікується +7...+9 °С, а вдень потеплішає до +18...+20 °С.

Прогностична діаграма. Фото: Facebook Наталка Діденко

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ у разі повітряної тривоги.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.