Погода в Украине 17 мая — прогноз от Диденко

Люди на улицах. Фото: Telegraf

В Украине идет потепление. Погода завтра, 17 мая, будет в основном солнечной и теплой.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 17 мая

По ее прогнозам, завтра, 17 мая, максимальная температура воздуха будет составлять +17...+22 °С.

В течение выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами.

Дожди наиболее вероятны на Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве 17 мая

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно.

Ночью в столице ожидается +7...+9 °С, а днем станет теплее до +18...+20 °С.

Прогностическая диаграмма. Фото: Facebook Наталья Диденко

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха, что может осложнить их беспрепятственный доступ к укрытиям и хранилищам в случае воздушной тревоги.

Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.