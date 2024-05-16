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Летняя погода — народный синоптик Диденко назвала области, куда завтра придет потепление

16 мая 2024 17:51
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Улинец Юлия
редактор
Погода в Украине 17 мая — прогноз от Диденко
Люди на улицах. Фото: Telegraf
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Украине идет потепление. Погода завтра, 17 мая, будет в основном солнечной и теплой.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 16 мая.

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По ее прогнозам, завтра, 17 мая, максимальная температура воздуха будет составлять +17...+22 °С.

В течение выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами.

Дожди наиболее вероятны на Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве 17 мая

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно.

Ночью в столице ожидается +7...+9 °С, а днем станет теплее до +18...+20 °С.

 

диаграмма погода
Прогностическая диаграмма. Фото: Facebook Наталья Диденко

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха, что может осложнить их беспрепятственный доступ к укрытиям и хранилищам в случае воздушной тревоги.

Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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