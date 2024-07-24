Магнітні бурі 24 липня - прогноз для метеозалежних

Головний біль через магнітні бурі. Ілюстративне фото: freepik

На Землі 24 липня очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак, вона може спричинити незначні збої у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин та на здоров'я метеозалежних і літніх людей,

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 24 липня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,5. Там пояснили, якщо сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів, то спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття. Фото: freepik

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від нестабільного до сильного шторму. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 24 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.

Кількість сонячних плям — 53.

Також фахівці звернули увагу, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. Проте у липні все ж будуть дати, у які очікуються потужні магнітні бурі. До них краще підготуватися заздалегідь.

Також ми писали, що синоптики попереджають про бурю в понад п'яти областях 24 липня. Там можливі грозові зливи з градом.