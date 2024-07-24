Магнітні бурі 24 липня - прогноз для метеозалежних

Літнім людям та метеозалежним варто бути обачними — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі 24 липня очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак, вона може спричинити незначні збої у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин та на здоров'я метеозалежних і літніх людей,
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 липня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,5. Там пояснили, якщо сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів, то спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від нестабільного до сильного шторму. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 24 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.
- Кількість сонячних плям — 53.
Також фахівці звернули увагу, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Нагадаємо, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. Проте у липні все ж будуть дати, у які очікуються потужні магнітні бурі. До них краще підготуватися заздалегідь.
Також ми писали, що синоптики попереджають про бурю в понад п'яти областях 24 липня. Там можливі грозові зливи з градом.
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