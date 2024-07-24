Магнитные бури 24 июля – прогноз для метеозависимых

Головная боль из-за магнитных бурей. Иллюстративное фото: freepik

На Земле 24 июля ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако, она может повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на маршруты миграций птиц и животных и на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,5. Там объяснили, что если солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек, то вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Фото: freepik

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от нестабильного до сильного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 24 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 53.

Также специалисты обратили внимание, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Однако в июле все же будут дать, в какие ожидаются мощные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.

Также мы писали, что синоптики предупреждают о буре более чем в пяти областях 24 июля. Там возможны грозовые ливни с градом.