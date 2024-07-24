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Пожилым людям и метеозависимым следует быть осмотрительными — прогноз магнитных бурь на сегодня

24 июля 2024 15:37
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 24 июля – прогноз для метеозависимых
Головная боль из-за магнитных бурей. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

На Земле 24 июля ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако, она может повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на маршруты миграций птиц и животных и на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 июля

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,5. Там объяснили, что если солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек, то вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

магнитные бури 24 июля
Некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Фото: freepik

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от нестабильного до сильного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 24 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
  • Количество солнечных пятен — 53.

Также специалисты обратили внимание, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Однако в июле все же будут дать, в какие ожидаются мощные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.

Также мы писали, что синоптики предупреждают о буре более чем в пяти областях 24 июля. Там возможны грозовые ливни с градом.

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