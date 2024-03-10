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Магнітні бурі 10 березня — до якої небезпеки варто готуватися метеозалежним

10 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 10 березня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає від сильного головного болю під час роботи за ноутбуком. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в неділю, 10 березня, будуть турбувати метеозалежних українців. Магнітосфера нашої планети перебуває в збудженому стані. Також фахівці зафіксували на Сонці шість спалахів класу С за добу, найбільший із яких — С4.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 10 березня

"Очікується, що в неділю, 10 березня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу", — попереджають астросиноптики.

Сонячна активність на 10 березня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 31.

Як метеозалежним вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей, особливо метеозалежних.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — повідомляють експерти.

Жінка страждає від впливу магнітних бур на своє здоров'я
Жінка страждає від впливу магнітних бур на своє здоров'я. Фото: freepik.com

Тому аби зменшити вплив магнітних бур на своє здоров'я, українці мають дотримуватися таких порад:

  • менше їсти жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • не пити алкоголь та каву, натомість краще насолодитися заспокійливим трав'яним чаєм;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти парками;
  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських засобів;
  • прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики назвали найбільш небезпечні дати березня, коли слід чекати магнітних бур. Метеозалежні мають бути на сторожі.

Також ми писали, що в лютому вчені зафіксували два сильні спалахи на Сонці. Астрономи віднесли їх до найпотужнішої категорії X.

погода
українці
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
небезпека
метеозалежність

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