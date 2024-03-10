Магнитные бури в Украине сегодня, 10 марта — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 10 марта — к какой опасности следует готовиться метеозависимым
Магнитные бури в воскресенье, 10 марта, будут беспокоить метеозависимых украинцев. Магнитосфера нашей планеты находится в возбужденном состоянии. Также специалисты зафиксировали на Солнце шесть вспышек класса С за сутки, наибольшая из которых — С4.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 марта
"Ожидается, что в воскресенье, 10 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — предупреждают астросиноптики.
Солнечная активность на 10 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 31.
Как метеозависимым уберечься от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают эксперты.
Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, украинцы должны следовать следующим советам:
- меньше есть жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- не пить алкоголь и кофе, а лучше насладиться успокаивающим травяным чаем;
- проводить больше времени на свежем воздухе, гулять по паркам;
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- заранее позаботиться о наличии лекарственных средств;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, что астросиноптики назвали наиболее опасные даты марта, когда следует ожидать магнитных бурь. Метеозависимые должны быть на страже.
Также мы писали, что в феврале ученые зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.
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