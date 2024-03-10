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Магнитные бури 10 марта — к какой опасности следует готовиться метеозависимым

10 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 10 марта — прогноз астросиноптиков
Женщина страдает от сильной головной боли во время работы за ноутбуком. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в воскресенье, 10 марта, будут беспокоить метеозависимых украинцев. Магнитосфера нашей планеты находится в возбужденном состоянии. Также специалисты зафиксировали на Солнце шесть вспышек класса С за сутки, наибольшая из которых — С4.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 марта

"Ожидается, что в воскресенье, 10 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — предупреждают астросиноптики.

Солнечная активность на 10 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 31.

Как метеозависимым уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают эксперты.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь на свое здоровье
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь на свое здоровье. Фото: freepik.com

Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, украинцы должны следовать следующим советам:

  • меньше есть жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • не пить алкоголь и кофе, а лучше насладиться успокаивающим травяным чаем;
  • проводить больше времени на свежем воздухе, гулять по паркам;
  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • заранее позаботиться о наличии лекарственных средств;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, что астросиноптики назвали наиболее опасные даты марта, когда следует ожидать магнитных бурь. Метеозависимые должны быть на страже.

Также мы писали, что в феврале ученые зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.

погода
украинцы
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
головная боль
опасность
метеозависимость

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