Магнитные бури в Украине сегодня, 10 марта — прогноз астросиноптиков

Женщина страдает от сильной головной боли во время работы за ноутбуком. Фото: freepik.com

Магнитные бури в воскресенье, 10 марта, будут беспокоить метеозависимых украинцев. Магнитосфера нашей планеты находится в возбужденном состоянии. Также специалисты зафиксировали на Солнце шесть вспышек класса С за сутки, наибольшая из которых — С4.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 марта

"Ожидается, что в воскресенье, 10 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — предупреждают астросиноптики.

Солнечная активность на 10 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 31.

Как метеозависимым уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают эксперты.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь на свое здоровье. Фото: freepik.com

Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, украинцы должны следовать следующим советам:

меньше есть жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

не пить алкоголь и кофе, а лучше насладиться успокаивающим травяным чаем;

проводить больше времени на свежем воздухе, гулять по паркам;

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

заранее позаботиться о наличии лекарственных средств;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, что астросиноптики назвали наиболее опасные даты марта, когда следует ожидать магнитных бурь. Метеозависимые должны быть на страже.

Также мы писали, что в феврале ученые зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.