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Магнітні бурі 10 травня — сонячна загроза для людей досі зберігається

10 травня 2024 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 10 травня — прогноз астросиноптиків
Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Надзвичайно потужні магнітні бурі 10 травня будуть загрожувати здоров'ю людей. Земна магнітосфера перебуває в перезбудженому стані, а на Сонці фіксують спалахи, які призводять до утворення космічних радіоактивних штормів.

Про це йдеться з даних Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 10 травня

За інформацією американських астросиноптиків, космічні коронографи NASA фіксують плазмовий викид, який вже набирає потужність. Попередній прихід сонячного вихору оцінюють потужністю G2-G3, або ж K-індексом №5, що свідчить про загрозу великої потужності.

магнітні бурі 10 травня
Загроза магнітної бурі 10 травня дорівнює К-індексу №5. Джерело: Meteoagent

Астросиноптики також зауважують, що така потужність зумовлена появою Х-спалаху 1 рівня, який здатен утворювати ризики сильних нападів вегето-судинної дистонії.

магнітні бурі хвороби
Прояви вегето-судинної дистонії у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегти себе від магнітних бур

Як можна бачити, сьогодні метеозалежним буде непросто. Але щоб полегшити перебіг негативного впливу магнітних бур на організм, рекомендується дотримуватись деяких правил:

  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • робіть легкі фізичні вправи;
  • провітрюйте приміщення;
  • робіть дихальну гімнастику;
  • приберіть з раціону жирну та смажену їжу та додайте більше свіжих фруктів та овочів;
  • обмежте куріння, вживання алкоголю, каву та міцний чай;
  • пийте більше води;
  • дотримуйтесь режиму сну;
  • вживайте необхідні ліки, якщо геомагнітні коливання зачепили стан внутрішніх органів.

Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
загрози
головний біль
прогноз погоди

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