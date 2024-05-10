Магнітні бурі в Україні сьогодні, 10 травня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Фото: freepik

Надзвичайно потужні магнітні бурі 10 травня будуть загрожувати здоров'ю людей. Земна магнітосфера перебуває в перезбудженому стані, а на Сонці фіксують спалахи, які призводять до утворення космічних радіоактивних штормів.

Про це йдеться з даних Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 10 травня

За інформацією американських астросиноптиків, космічні коронографи NASA фіксують плазмовий викид, який вже набирає потужність. Попередній прихід сонячного вихору оцінюють потужністю G2-G3, або ж K-індексом №5, що свідчить про загрозу великої потужності.

Загроза магнітної бурі 10 травня дорівнює К-індексу №5. Джерело: Meteoagent

Астросиноптики також зауважують, що така потужність зумовлена появою Х-спалаху 1 рівня, який здатен утворювати ризики сильних нападів вегето-судинної дистонії.

Прояви вегето-судинної дистонії у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегти себе від магнітних бур

Як можна бачити, сьогодні метеозалежним буде непросто. Але щоб полегшити перебіг негативного впливу магнітних бур на організм, рекомендується дотримуватись деяких правил:

більше гуляйте на свіжому повітрі;

робіть легкі фізичні вправи;

провітрюйте приміщення;

робіть дихальну гімнастику;

приберіть з раціону жирну та смажену їжу та додайте більше свіжих фруктів та овочів;

обмежте куріння, вживання алкоголю, каву та міцний чай;

пийте більше води;

дотримуйтесь режиму сну;

вживайте необхідні ліки, якщо геомагнітні коливання зачепили стан внутрішніх органів.

Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.