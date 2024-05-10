Магнитные бури в Украине сегодня, 10 мая — прогноз астросиноптиков

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Фото: freepik

Необычайно мощные магнитные бури 10 мая будут угрожать здоровью людей. Земная магнитосфера находится в перевозбужденном состоянии, а на Солнце фиксируют вспышки, приводящие к образованию космических радиоактивных штормов.

Об этом говорится в данных Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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По информации американских астросиноптиков, космические коронографы NASA фиксируют уже набирающий мощность плазменный выброс. Предварительный приход солнечного вихря оценивают мощностью G2-G3, или K-индексом №5, что свидетельствует об угрозе большой мощности.

Угроза магнитной бури 10 мая равняется К-индексу №5. Источник: Meteoagent

Астросиноптики также отмечают, что такая мощность обусловлена появлением Х-вспышки 1 уровня, способного образовывать риски сильных приступов вегето-сосудистой дистонии.

Проявления вегето-сосудистой дистонии у парня из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечь себя от магнитных бурь

Как можно видеть, сегодня метеозависимым будет непросто. Но чтобы облегчить течение негативного влияния магнитных бурь на организм, рекомендуется соблюдать некоторые правила:

больше гуляйте на свежем воздухе;

делайте легкие физические упражнения;

проветривайте помещение;

делайте дыхательную гимнастику;

уберите из рациона жирную и жареную пищу и добавьте больше свежих фруктов и овощей;

ограничьте курение, употребление алкоголя, кофе и крепкий чай;

пейте больше воды;

соблюдайте режим сна;

употребляйте необходимые лекарства, если геомагнитные колебания затронули состояние внутренних органов.

Напомним, ранее с китайского космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая должна высадить на обратной стороне Луны автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.