Магнитные бури в Украине сегодня, 10 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 10 мая — солнечная угроза для людей до сих пор сохраняется
Необычайно мощные магнитные бури 10 мая будут угрожать здоровью людей. Земная магнитосфера находится в перевозбужденном состоянии, а на Солнце фиксируют вспышки, приводящие к образованию космических радиоактивных штормов.
Об этом говорится в данных Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури 10 мая
По информации американских астросиноптиков, космические коронографы NASA фиксируют уже набирающий мощность плазменный выброс. Предварительный приход солнечного вихря оценивают мощностью G2-G3, или K-индексом №5, что свидетельствует об угрозе большой мощности.
Астросиноптики также отмечают, что такая мощность обусловлена появлением Х-вспышки 1 уровня, способного образовывать риски сильных приступов вегето-сосудистой дистонии.
Как уберечь себя от магнитных бурь
Как можно видеть, сегодня метеозависимым будет непросто. Но чтобы облегчить течение негативного влияния магнитных бурь на организм, рекомендуется соблюдать некоторые правила:
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- делайте легкие физические упражнения;
- проветривайте помещение;
- делайте дыхательную гимнастику;
- уберите из рациона жирную и жареную пищу и добавьте больше свежих фруктов и овощей;
- ограничьте курение, употребление алкоголя, кофе и крепкий чай;
- пейте больше воды;
- соблюдайте режим сна;
- употребляйте необходимые лекарства, если геомагнитные колебания затронули состояние внутренних органов.
Напомним, ранее с китайского космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая должна высадить на обратной стороне Луны автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.
Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.
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