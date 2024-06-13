Дівчина страждає на головний біль. Фото: freepik

В четвер, 13 червня, серйозних магнітних бур можна не остерігатися. Протягом найближчих 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 13 червня

За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С3,6. Такі спалахи майже не мають впливу на Землю.

Скоріш за все, в четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 13 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 34.

Дівчина страждає на головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com

Як захиститись від магнітних бур

Магнітні бурі здатні негативно впливати на здоров'я людини. Головними симптомами негативного впливу магнітних бур є головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:

варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

не зловживати кофеїном, не палити та не пити алкоголь;

дотримуватися нормального режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти та отримувати хороші емоції;

висипатися — слід спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму.

Додамо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.