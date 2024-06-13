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Магнитные бури 13 июня — к чему готовиться метеозависимым

13 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 13 июня
Девушка страдает головной болью. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 13 июня, серьезных магнитных бурь можно не опасаться. В течение ближайших 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 13 июня

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С3,6. Такие вспышки почти не оказывают влияния на Землю.

Вероятнее всего, в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 13 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 34.
магнитные бури 13 июня
Девушка страдает головной болью. Иллюстративное фото: freepik.com

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури способны отрицательно влиять на здоровье человека. Главными симптомами негативного воздействия магнитных бурь являются головные боли, мигрень, головокружение, расстройства сна, изменения настроения, нарушения памяти и концентрации, возбуждение, тревога и раздражение.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уберечься от их беспощадного воздействия:

  • следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • не злоупотреблять кофеином, не курить и не пить алкоголь;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — следует спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Следует следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

Добавим, магнитные бури по-разному влияют на здоровье людей. Часто метеозависимые страдают бессонницей. Врач Комаровский дал совет, как с этим бороться.

Украина
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