Магнітні бурі в Україні 14 червня

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

У п'ятницю, 14 червня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Протягом найближчих 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 червня

За останню добу на Сонці сталися два спалахів класу С і один спалах класу М1,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

В п'ятницю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 14 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 50.

Жінка страждає від мігрені. Фото ілюстративне: freepik

Як захиститись від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Основними симптомами негативного впливу магнітних бур є головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:

варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

не зловживати кофеїном, не палити та не пити алкоголь;

дотримуватися нормального режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти та отримувати хороші емоції;

висипатися — слід спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму.

Додамо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.