Магнітні бурі в Україні 14 червня

Магнітні бурі 14 червня — що чекає на метеозалежних
У п'ятницю, 14 червня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Протягом найближчих 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнітні бурі 14 червня
За останню добу на Сонці сталися два спалахів класу С і один спалах класу М1,1.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
В п'ятницю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 14 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 50.
Як захиститись від магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Основними симптомами негативного впливу магнітних бур є головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.
Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:
- варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- не зловживати кофеїном, не палити та не пити алкоголь;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти та отримувати хороші емоції;
- висипатися — слід спати не менше 7-8 годин.
Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму.
Додамо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.
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