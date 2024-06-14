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Магнитные бури 14 июня — что ждет метеозависимых

14 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине 14 июня
Головная боль у мужчины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 14 июня, существенных магнитных бурь можно не опасаться. В течение ближайших 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 14 июня

За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

В пятницу геомагнитное поле будет спокойно. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 14 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 50.
магнитные бури в Украине
Женщина страдает от мигрени. Фото иллюстративное: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Основными симптомами негативного влияния магнитных бурь являются головные боли, мигрень, головокружение, расстройства сна, изменения настроения, нарушения памяти и концентрации, возбуждение, тревога и раздражение.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уберечься от их беспощадного воздействия:

  • следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • не злоупотреблять кофеином, не курить и не пить алкоголь;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — следует спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Следует следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

Добавим, магнитные бури по-разному влияют на здоровье людей. Часто метеозависимые страдают бессонницей. Врач Комаровский дал совет, как с этим бороться.

Украина
прогнозы
магнитные бури
украинцы
здоровье

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