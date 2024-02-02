Магнітні бурі завтра 2 лютого — чи є загроза для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У п'ятницю, 2 лютого, магнітних бур не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 лютого

За останню добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, максимальним з них був С4. Вони не впливають на організм людини.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 2 лютого:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 29.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Симптоми впливу магнітної бурі:

Головний біль, запаморочення, напади мігрені;

стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму;

проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення;

слабкість, сонливість, занепад сил, апатія;

безсоння чи підвищена сонливість;

дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність;

загострення психічних та психологічних проблем;

загострення хронічних захворювань;

біль у м'язах, у місцях старих переломів.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Нагадаємо, Сонце в останній місяць зими, за прогнозами фахівців, подарує людству спокій. Проте, він буде відносний, адже кілька потужних магнітних бур все ж вдарять по нашій планеті, що, звичайно, може позначитися на самопочутті. Тож, щоб вберегти своє здоров'я, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися.

Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло, — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень.