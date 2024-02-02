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Магнитные бури 2 февраля — к чему готовиться метеозависимым

2 февраля 2024 06:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури завтра 2 февраля - есть ли угроза для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 2 февраля, магнитных бурь не ожидается. В настоящее время магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, максимальной из них был С4. Они не влияют на организм человека.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 2 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 29.
Головная боль у женщины
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Симптомы воздействия магнитной бури:

  • головная боль, головокружение, приступы мигрени;
  • скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма;
  • проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;
  • слабость, сонливость, упадок сил, апатия;
  • бессонница или повышенная сонливость;
  • раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;
  • обострение психических и психологических проблем;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в мышцах, в местах старых переломов.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, Солнце в последний месяц зимы, по прогнозам специалистов, подарит человечеству покой. Тем не менее, он будет относительным, ведь несколько мощных магнитных бурь все же ударят по нашей планете, что, конечно, может сказаться на самочувствии. Чтобы уберечь свое здоровье, стоит знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Также мы писали, что важный и незаменимый объект, который дарит нашей планете тепло и свет — Солнце. Мы часто используем слово "горит" в отношении нашей главной звезды. Однако она не горит в обычном смысле и для этого ей не нужен кислород.

погода
Солнце
магнитные бури
головная боль
Земля

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