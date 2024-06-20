Магнітні бурі 20 червня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Завтра, 20 червня, не передбачається значних магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 червня

За минулу добу на Сонці було зафіксовано дев'ять спалахів класу С і один спалах класу М, найсильніший з яких досяг рівня М1,1. Спалахи класу М належать до середніх за силою великих сонячних спалахів. Спалах М1,1 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм. Прогнозується, що в четвер геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною, з невеликою ймовірністю виникнення спалаху класу X.

Сонячна активність 20 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 55%;

ймовірність спалаху Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 102.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур та не страждати від симптомів, лікарі рекомендують:

відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути.

Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та метеорологічне явище.

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.