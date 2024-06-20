Магнитные бури 20 июня — какой солнечной активности ждать метеозависимым

Магнитные бури 20 июня — к какой опасности следует готовиться метеозависимым
Завтра, 20 июня, не предполагается значительных магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась умеренной.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 июня
За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано девять вспышек класса С и одна вспышка класса М, самая сильная из которых достигла уровня М1,1. Вспышки класса М относятся к средним по силе больших солнечных вспышек. Вспышка М1,1 может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм. Прогнозируется, что в четверг геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки класса X.
Солнечная активность 20 июня
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- вероятность вспышки М-класса – 55%;
- вероятность вспышки Х-класса – 10%;
- количество солнечных пятен - 102.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь
Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть.
Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.
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