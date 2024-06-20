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Магнитные бури 20 июня — к какой опасности следует готовиться метеозависимым

20 июня 2024 05:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 20 июня — какой солнечной активности ждать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Завтра, 20 июня, не предполагается значительных магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 июня

За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано девять вспышек класса С и одна вспышка класса М, самая сильная из которых достигла уровня М1,1. Вспышки класса М относятся к средним по силе больших солнечных вспышек. Вспышка М1,1 может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм. Прогнозируется, что в четверг геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность 20 июня

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность вспышки М-класса – 55%;
  • вероятность вспышки Х-класса – 10%;
  • количество солнечных пятен - 102.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:

  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
  • отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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