Магнитные бури 20 июня — какой солнечной активности ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

Завтра, 20 июня, не предполагается значительных магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 июня

За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано девять вспышек класса С и одна вспышка класса М, самая сильная из которых достигла уровня М1,1. Вспышки класса М относятся к средним по силе больших солнечных вспышек. Вспышка М1,1 может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм. Прогнозируется, что в четверг геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность 20 июня

Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность вспышки М-класса – 55%;

вероятность вспышки Х-класса – 10%;

количество солнечных пятен - 102.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.

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