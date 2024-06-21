Магнітні бурі 21 червня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У п'ятницю, 21 червня, значних магнітних бур не прогнозується. За останню добу рівень сонячної активності залишався помірним.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 21 червня

Упродовж минулої доби на поверхні Сонця відбулися три вибухи класу С, які загалом не мають значного впливу на Землю. Прогнозується, що у п'ятницю геомагнітне поле землі буде коливатися від спокійного до нестабільного стану. Водночас сонячна активність очікується на помірному рівні з малою ймовірністю виникнення спалахів класу X.

Сонячна активність 21 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 60%;

ймовірність спалаху Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 79.

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Важливо пам’ятати, що є способи зменшити можливі негативні наслідки магнітних бур на ваше самопочуття. Ось кілька порад:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та метеорологічне явище.

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.