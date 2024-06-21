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Магнитные бури 21 июня — кому грозит опасность из космоса

21 июня 2024 05:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 21 июня — какой солнечной активности ждать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 21 июня, значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки уровень солнечной активности оставался умеренным.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 июня

За прошедшие сутки на поверхности Солнца произошли три взрыва класса С, которые в целом не оказывают значительного влияния на Землю. Прогнозируется, что в пятницу геомагнитное поле земли будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния. В то же время, солнечная активность ожидается на умеренном уровне с малой вероятностью возникновения вспышек класса X.

Солнечная активность 21 июня

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность вспышки М-класса – 60%;
  • вероятность вспышки Х-класса – 15%;
  • количество солнечных пятен - 79.

Как помочь организму пережить магнитные бури

Важно помнить, что есть способы снизить возможные негативные последствия магнитных бурь на ваше самочувствие. Вот несколько советов:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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