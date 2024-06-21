Магнитные бури 21 июня — какой солнечной активности ждать метеозависимым

Магнитные бури 21 июня — кому грозит опасность из космоса
В пятницу, 21 июня, значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки уровень солнечной активности оставался умеренным.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 июня
За прошедшие сутки на поверхности Солнца произошли три взрыва класса С, которые в целом не оказывают значительного влияния на Землю. Прогнозируется, что в пятницу геомагнитное поле земли будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния. В то же время, солнечная активность ожидается на умеренном уровне с малой вероятностью возникновения вспышек класса X.
Солнечная активность 21 июня
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- вероятность вспышки М-класса – 60%;
- вероятность вспышки Х-класса – 15%;
- количество солнечных пятен - 79.
Как помочь организму пережить магнитные бури
Важно помнить, что есть способы снизить возможные негативные последствия магнитных бурь на ваше самочувствие. Вот несколько советов:
- оставайтесь спокойными и оптимистичными;
- ведите здоровый образ жизни;
- чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
- отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
- занимайтесь медитацией или йогой;
- избегайте стресса и эмоциональных расстройств.
Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.
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