Магнитные бури 21 июня — какой солнечной активности ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В пятницу, 21 июня, значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки уровень солнечной активности оставался умеренным.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 июня

За прошедшие сутки на поверхности Солнца произошли три взрыва класса С, которые в целом не оказывают значительного влияния на Землю. Прогнозируется, что в пятницу геомагнитное поле земли будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния. В то же время, солнечная активность ожидается на умеренном уровне с малой вероятностью возникновения вспышек класса X.

Солнечная активность 21 июня

Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность вспышки М-класса – 60%;

вероятность вспышки Х-класса – 15%;

количество солнечных пятен - 79.

Как помочь организму пережить магнитные бури

Важно помнить, что есть способы снизить возможные негативные последствия магнитных бурь на ваше самочувствие. Вот несколько советов:

оставайтесь спокойными и оптимистичными;

ведите здоровый образ жизни;

чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;

отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;

занимайтесь медитацией или йогой;

избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.

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