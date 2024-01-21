Магнітні бурі сьогодні, 21 січня

Магнітні бурі 21 січня — чого очікувати чуттєвим до метеозалежності
У неділю, 21 січня, істотних магнітних бур не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває у спокійному стані, однак має місце її легке збудження. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 січня
За останні 24 години на Сонці сталося десять спалахів класу С, максимальним з них був С1. Зазвичай вони практично не впливають на Землю.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме в стані від спокійного до нестійкого рівня. Ймовірно, сонячна активність буде низькою зі спалахами класу М.
Сонячна активність на 21 січня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 49.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, варто дотримуватися таких порад:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.
Також ми писали, що кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних його формах та проявах. Далеко не останню роль у цьому відіграло наше Сонце, яке є жовтим карликом. Проте, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика. Ця подія знищить світ, який ми знаємо, та усе живе. Але вчені стверджують, що нове життя може виникнути знову.
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