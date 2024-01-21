Магнітні бурі сьогодні, 21 січня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У неділю, 21 січня, істотних магнітних бур не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває у спокійному стані, однак має місце її легке збудження. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 години на Сонці сталося десять спалахів класу С, максимальним з них був С1. Зазвичай вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме в стані від спокійного до нестійкого рівня. Ймовірно, сонячна активність буде низькою зі спалахами класу М.

Сонячна активність на 21 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 49.

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Щоб зменшити вплив магнітних бур, варто дотримуватися таких порад:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.

Також ми писали, що кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних його формах та проявах. Далеко не останню роль у цьому відіграло наше Сонце, яке є жовтим карликом. Проте, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика. Ця подія знищить світ, який ми знаємо, та усе живе. Але вчені стверджують, що нове життя може виникнути знову.