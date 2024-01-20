Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 січня, від Укргідрометцентру

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 січня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються опади, ожеледиця та морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що завтра буде невеликий, вночі у північних областях помірний сніг. Вдень у західних областях опадів не передбачається.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -3...-8 °С, вдень -1...-6 °С, а у південній частині та на Закарпатті близько 0 °С. У Карпатах вночі очікується -10...-15 °С, вдень — -2...-7 °С.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний сніг, а вдень — невеликий.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...8 °С, вдень -1...-6 °С;

у Києві вночі -3...-5 °С, вдень -1...-3 °С.

Нагадаємо, цієї неділі, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода. Втім, обійдеться без істотних опадів.

Також ми писали, що на цих вихідних в Україні очікується відносно змінлива погода з дощем з переходом в мокрий сніг та сніг. В гірських районах на Заході збережеться морозна погода.