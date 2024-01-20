Прогноз погоди в Україні 21 січня.

Народна синоптикиня Діденко розповіла, яким областям варто очікувати опадів у неділю
Цієї неділі, 21 січня в Україні переважатиме холодна погода. Втім, обійдеться без істотних опадів.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
У неділю в Україні буде прохолодно
У неділю в Україні переважатиме холодна погода. Втім, серйозних опадів не передбачається. Лише на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому можна буде спостерігати незначний сніг.
Втім, посеред наступного тижня, 24 січня, варто очікувати підвищення температури повітря. Наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28-го січня.
Раніше ми повідомляли, сьогодні, 20 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, подекуди налипання. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах -1...+4 °C.
Нагадуємо, що на цих вихідних в Україні очікується відносно змінлива погода з дощем з переходом в мокрий сніг та сніг. В гірських районах на Заході збережеться морозна погода.
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