Прогноз погоди в Україні 21 січня.

Сильний вітер та сніг. Фото: www.gov.kz

Цієї неділі, 21 січня в Україні переважатиме холодна погода. Втім, обійдеться без істотних опадів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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У неділю в Україні буде прохолодно

У неділю в Україні переважатиме холодна погода. Втім, серйозних опадів не передбачається. Лише на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому можна буде спостерігати незначний сніг.

Втім, посеред наступного тижня, 24 січня, варто очікувати підвищення температури повітря. Наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28-го січня.

Раніше ми повідомляли, сьогодні, 20 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, подекуди налипання. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах -1...+4 °C.

Нагадуємо, що на цих вихідних в Україні очікується відносно змінлива погода з дощем з переходом в мокрий сніг та сніг. В гірських районах на Заході збережеться морозна погода.