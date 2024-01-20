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Народна синоптикиня Діденко розповіла, яким областям варто очікувати опадів у неділю

20 січня 2024 14:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 21 січня.
Сильний вітер та сніг. Фото: www.gov.kz
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цієї неділі, 21 січня в Україні переважатиме холодна погода. Втім, обійдеться без істотних опадів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: скриншот

У неділю в Україні буде прохолодно

У неділю в Україні переважатиме холодна погода. Втім, серйозних опадів не передбачається. Лише на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому можна буде спостерігати незначний сніг.

Втім, посеред наступного тижня, 24 січня, варто очікувати підвищення температури повітря. Наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28-го січня.

Раніше ми повідомляли, сьогодні, 20 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, подекуди налипання. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах -1...+4 °C.

Нагадуємо, що на цих вихідних в Україні очікується відносно змінлива погода з дощем з переходом в мокрий сніг та сніг. В гірських районах на Заході збережеться морозна погода. 

погода
Україна
сніг
зима
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