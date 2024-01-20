Прогноз погоды в Украине 21 января.

Сильный ветер и снег. Фото: www.gov.kz

В это воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, обойдется без существенных осадков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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В воскресенье в Украине будет прохладно

В воскресенье в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, серьезных осадков не предвидится. Только на Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасчине и Кропивницком можно будет наблюдать незначительный снег.

Впрочем, на следующей неделе, 24 января, стоит ожидать повышения температуры воздуха. Следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 20 января, погода в Украине будет облачной, с прояснениями. В южной части, восточных и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, иногда налипание. Температура ночью и днем будет колебаться — -1...+4 °C.

Напоминаем, что в эти выходные в Украине ожидается относительно переменная погода с дождем, с переходом в мокрый снег и снег. В горных районах на Западе сохранится морозная погода.