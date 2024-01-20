Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко рассказала, каким областям следует ожидать осадков в воскресенье arrow

Народный синоптик Диденко рассказала, каким областям следует ожидать осадков в воскресенье

20 января 2024 14:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 21 января.
Сильный ветер и снег. Фото: www.gov.kz
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В это воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, обойдется без существенных осадков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:
прогноз
Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

В воскресенье в Украине будет прохладно

В воскресенье в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, серьезных осадков не предвидится. Только на Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасчине и Кропивницком можно будет наблюдать незначительный снег.

Впрочем, на следующей неделе, 24 января, стоит ожидать повышения температуры воздуха. Следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 20 января, погода в Украине будет облачной, с прояснениями. В южной части, восточных и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, иногда налипание. Температура ночью и днем будет колебаться — -1...+4 °C.

Напоминаем, что в эти выходные в Украине ожидается относительно переменная погода с дождем, с переходом в мокрый снег и снег. В горных районах на Западе сохранится морозная погода.

погода
Украина
снег
зима
прогноз погоды
осадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме