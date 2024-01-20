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В Укргидрометцентре предупредили о погоде с осадками и гололедом завтра

20 января 2024 17:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 января, от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 21 января, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки, гололедица и морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что завтра небольшой, ночью в северных областях, умеренный снег. Днем в западных областях осадков не ожидается.

На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -8...-3 °С, днем -6...-1 °С, а в южной части и на Закарпатье около 0 °С. В Карпатах ночью ожидается -15...-10 °С, днем -7...-2 °С.

Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 января.
Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный снег, а днем — небольшой.

На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -8...-3 °С, днем -6...-1 °С;
  • в Киеве ночью -5...-3 °С, днем -3...-1 °С.

Напомним, в это воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, обойдется без существенных осадков.

Также мы писали, что в эти выходные в Украине ожидается относительно переменная погода с дождем с переходом в мокрый снег и снег. В горных районах на Западе сохранится морозная погода.

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