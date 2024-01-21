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Магнитные бури 21 января — чего ожидать чувствительным к метеозависимости

21 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 21 января
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В воскресенье, 21 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Сейчас магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, однако имеет место ее легкое возбуждение. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 января

За последние 24 часа на Солнце произошло десять вспышек класса С, максимальной из них был С1. Обычно они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет в состоянии от спокойного до неустойчивого уровня. Вероятно, солнечная активность будет низкой со вспышками класса М.

Солнечная активность на 21 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 49.
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Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, стоит придерживаться таких советов:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.

Также мы писали, что несколько миллиардов лет на нашей планете существует жизнь в разных его формах и проявлениях. Далеко не последнюю роль в этом сыграло наше Солнце, являющееся желтым карликом. Однако, как и любая звезда, земное светило рано или поздно погибнет, превратившись в красного гиганта, а впоследствии в белого карлика. Это событие уничтожит мир, который мы знаем и все живое. Но ученые утверждают, что новая жизнь может возникнуть снова.

украинцы
Солнце
магнитные бури
Украина
головная боль

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