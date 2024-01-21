Магнитные бури сегодня, 21 января

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В воскресенье, 21 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Сейчас магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, однако имеет место ее легкое возбуждение. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошло десять вспышек класса С, максимальной из них был С1. Обычно они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет в состоянии от спокойного до неустойчивого уровня. Вероятно, солнечная активность будет низкой со вспышками класса М.

Солнечная активность на 21 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 49.

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, стоит придерживаться таких советов:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.

Также мы писали, что несколько миллиардов лет на нашей планете существует жизнь в разных его формах и проявлениях. Далеко не последнюю роль в этом сыграло наше Солнце, являющееся желтым карликом. Однако, как и любая звезда, земное светило рано или поздно погибнет, превратившись в красного гиганта, а впоследствии в белого карлика. Это событие уничтожит мир, который мы знаем и все живое. Но ученые утверждают, что новая жизнь может возникнуть снова.