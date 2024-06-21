Магнітні бурі — прогноз на вихідні, 22-23 червня

Мігрень у жінки. Фото ілюстративне: meddiagnostica.com

У суботу, 22 червня, значних магнітних бур не прогнозується. За останню добу рівень сонячної активності залишався помірним.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-23 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Вихідними не очікується високої сонячної активності

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 22 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірній сонячній активності, яка залишатиметься такою і в неділю, 23 червня. Сильних магнітних бур не очікується.

Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне метеорологічне явище.

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.