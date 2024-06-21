Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 22 червня — дослідники дали прогноз сонячної активності arrow

Магнітні бурі 22 червня — дослідники дали прогноз сонячної активності

21 червня 2024 16:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Магнітні бурі — прогноз на вихідні, 22-23 червня
Мігрень у жінки. Фото ілюстративне: meddiagnostica.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У суботу, 22 червня, значних магнітних бур не прогнозується. За останню добу рівень сонячної активності залишався помірним.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-23 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Читайте також:

Вихідними не очікується високої сонячної активності

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 22 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірній сонячній активності, яка залишатиметься такою і в неділю, 23 червня. Сильних магнітних бур не очікується.

Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне метеорологічне явище. 

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.  

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
Україна
головний біль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту