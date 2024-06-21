Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 22 июня — исследователи дали прогноз солнечной активности arrow

Магнитные бури 22 июня — исследователи дали прогноз солнечной активности

21 июня 2024 16:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Магнитные бури - прогноз на выходные, 22-23 июня
Мигрень у женщины. Фото иллюстративный: meddiagnostica.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В субботу, 22 июня, значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки уровень солнечной активности оставался умеренным.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-23 июня 2024 опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Читайте также:

На выходных не ожидается высокой солнечной активности

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 22 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), соответствующая умеренной солнечной активности, которая будет оставаться такой и в воскресенье, 23 июня. Сильных магнитных бурь не ожидается.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

погода
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
Украина
головная боль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту