Магнитные бури - прогноз на выходные, 22-23 июня

Магнитные бури 22 июня — исследователи дали прогноз солнечной активности
В субботу, 22 июня, значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки уровень солнечной активности оставался умеренным.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-23 июня 2024 опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
На выходных не ожидается высокой солнечной активности
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 22 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), соответствующая умеренной солнечной активности, которая будет оставаться такой и в воскресенье, 23 июня. Сильных магнитных бурь не ожидается.
Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое метеорологическое явление.
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